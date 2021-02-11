Partisinden ayrılan Muharrem İnce, CHP'nin mevcut yönetimine "Bunlar gizli Tayyipçi" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Muharrem İnce, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir' programına konuk oldu.

Muharrem İnce, katıldığı programda istifasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Partiden ayrılma sürecini anlatan İnce, CHP yönetimini eleştirdi.

"BUNLAR KRİPTO TAYYİPÇİ"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine değinen İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar gizli Tayyipçi. Kripto Tayyipçi bunlar. Yüzde 30'u geçerek onların ayarlarını bozdum ben.Yüzde 30 alacağımı tahmin etmediler. Sayın Akşener ikinci, Muharrem İnce üçüncü olur çeker köyüne gider diye düşündüler. Biz şimdi önümüze bakacağız. Bütün gece geçmişi konuşacak halimiz yok."

Yeni bir parti kurduğunu belirten İnce; artık CHP üyesi olmadığını, yeni bir duruşunun ve görüşünün olduğunu vurguladı.

Muharrem İnce'den CHP yönetimine: Kripto Tayyipçi bunlar VİDEO