Muharrem İnce'den CHP'ye İzmir uyarısı: Çantada keklik görüyorlar

Yerel seçimlere 4 aydan kısa bir süre kala CHP'nin ittifak görüşmeleri hızlandı.
İyi Parti'den istediği cevabı alamayan CHP, rotayı diğer partilere çevirdi.
İmamoğlu ile Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin görüşme yaptığı öğrenilirken İzmir için İnce'nin düşünüldüğü iddia edildi.
Muharrem İnce'den iş birliği açıklaması
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel görüşmeyi doğrularken bir açıklamada Muharrem İnce'den geldi.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gazeteci Fatih Altaylı'ya yerel seçim sürecini değerlendirdi.
İzmir için açık kapı bıraktı
Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede kendisine "Senin için ne yapabilirim" diye sorduğunu aktardı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşeceğini belirten İnce, "İzmir'de adaylık" iddiaları için, "İzmir adaylık konusu diye bir şey yok. Olmayan teklifin konusu olmaz" dedi.
"CHP İzmir'i çantada keklik görüyor"
İzmir konusunda CHP'yi uyarmayı da ihmal etmeyen İnce, CHP'nin İzmir'i çantada keklik gördüğünü iddia etti.
"Yanlış bir adayla İzmir kaybedilir"
HDP'nin Sırrı Süreyya Önder'i İzmir'den aday göstermesi durumunda CHP'nin ciddi oy kaybedeceğini belirten İnce, "Yanlış bir adayla İzmir kaybedilir" ifadelerini kullandı.
"Ben İzmir konusunda CHP'yi uyardım"
Muharrem İnce İzmir'deki aday süreciyle ilgili şunları kaydetti:
İzmir adaylık konusu diye bir şey yok. Olmayan teklifin konusu olmaz. Böyle bir teklif yok ki, bunun üzerine konuşalım.
Oradaki mesele şu. Ben İzmir konusunda CHP’yi uyardım. İzmir’i çantada keklik görüyorlar ama bu kez İzmir öyle çantada keklik falan değil. Yanlış bir adayla İzmir’i kaybederler.
"CHP’nin yeni yönetiminin ayakları henüz yere basmıyor"
HDP’nin İzmir’e Sırrı Süreyya Önder’i aday göstereceği konuşuluyor. HDP’nin ya da HEDEP’in İzmir’de ciddi bir oyu var ve Sırrı Süreyya Önder bu ciddi oyu toparlar. İYİ Parti’nin adayı Özlale de bir miktar oy alır. Bir bakarsın İzmir de gidivermiş.
İzmir’de kimi göstersem alırım kafasından çıkmaları lazım. Bunu söyledim ben. CHP’nin yeni yönetiminin ayakları henüz yere basmıyor. Bunun için kendileri ile konuşup uyarmaya çalışıyorum.
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