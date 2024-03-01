Yerel seçim maratonu, siyasi arenayı hareketlendirmeye devam ediyor.
Seçim için kendi adaylarını çıkaran Memleket Partisi ise CHP ile karşı karşıya geldi.
Mersin'de Haluk Bozdoğan ve Güzelbahçe adayı Yaşar Üremiş'i aday gösteren Muharrem İnce, CHP'nin yaptığı aday itirazlarına sessiz kalmadı.
İki adayın adaylıklarının CHP'nin itirazından sonra düşürülmesinin ardından İnce, ağzına geleni söyledi.
İnce, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Ne utanmaz insanlarsınız"
CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı İyi Parti'nin il başkanıydı. Bunu nasıl aday yaptınız? CHP'lilere sesleniyorum. CHP'nin yöneticilerine. Ne utanmaz insanlarsınız siz. İyi Parti'den, AK Parti'den MHP'den ne kadar adam varsa hepsini alıp aday yaptınız. Hepsini...
"Memleket Partisi'nden aday olmak isteyen insanlara itiraz ediyorsunuz"
Yenimahalle ve Mamak hariç hiçbir adayınız CHP'li değil. İyi Partili ve MHP'li. Bunları aday yaptınız ama Memleket Partisi'nden aday olmak isteyen insanlara itiraz ediyorsunuz. Adaylıklarını iptal ettiriyorsunuz.
Hiç utanma yok mu sizde? Utanmıyor musunuz? Biliyorsunuz çünkü Haluk Bozdoğan'ın kazanacağını. Siyaseti dizayn ediyorsunuz.
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