Muharrem İnce'den CHP'ye tepki: Atatürk'ün partisiyim diyor her gün DEM'leniyor Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaşlarla buluşan Muharrem İnce, CHP'ye DEM Parti üzerinden yüklendi. "Atatürk'ün partisiyim diyor her gün DEM'leniyor" diyen İnce, "Böyle Atatürk'ün partisi mi olur" dedi.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak seçimlere yalnızca 1 hafta kaldı.

Seçimlere haftalar kala partiler tempoyu artırdı.

Memlet Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim programını Mersin'in Tarsus ilçesinde sürdürdü.

Tarsus'ta konuştu

İnce, Tarsus Belediyesince yaptırılan projeler için Öğretmenler Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Burada konuşan İnce, Türkiye'de kurulan ittifakların, partileri birbirine benzettiğini savundu.

CHP'ye DEM Parti üzerinden yüklendi

CHP ve DEM Parti'yi "gizli ittifak" yapmakla eleştiren İnce, "Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar. Gizli ittifak yapıyorlar" diye konuştu.

"Böyle Atatürk'ün partisi mi olur?"

İnce, "Atatürk'ün partisiyim diyor ama Şeyh Sait'e hain diyemiyor. Atatürk'ün partisiyim diyor, her gün DEM'lenmekten geri durmuyor. Böyle Atatürk'ün partisi mi olur?" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından konvoyla ilçeyi gezen İnce, Yarenlik Alanı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşlardan destek istedi

İnce, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen mitingde de partisinin Tarsus Belediye Başkan adayı Ozan Mehmet Bozdoğan'a destek istedi.

Refahı ve demokrasiyi hedeflediklerini belirten İnce, "Toplumu barıştıracağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz." ifadesini kullandı.