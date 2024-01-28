Muharrem İnce'den CHP'ye tepki: Kürt niye küçük eşit olsun CHP'nin DEM Parti seçmeninden oy almak için Kürt meselesini kaşıdığını söyleyen Muharrem İnce, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kürt, Dışişleri Bakanı Kürt, Maliye Bakanı Kürt, niye küçük eşit olsun. Üç tane oy alacağım diye bu yaraları kaşımamak lazım, ben doğru bulmuyorum bunları" dedi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde CHP ile yaptığı ittifak görüşmelerinden bir sonuç alamayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, zehir zemberek açıklamalar yapmıştı.

İnce, CHP'nin DEM Parti ile yürüttüğü görüşmelere atıfta bulunmuştu.

İnce,"CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı" dedi.

Daha sonra sözlerine devam eden İnce bu kez de, "Terör örgütüyle arana mesafeni koyamazsan, FETÖ ile PKK ile yan yana gibi durursan Erdoğan'ı yenemezsin" sözleriyle dikkat çekti.

CHP'yi DEM Parti üzerinden vurdu

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, dün akşam ise konuk olduğu Sözcü TV'de yine CHP'yi DEM Parti üzerinden vurdu.

CHP'nin Dem Parti ile yürüttüğü görüşmeye karşı olmadığını söyleyen İnce, Özgür Özel'in daha önce parti kürsüsünden yapmış olduğu, "Kürtler Türkiye'de daha az eşittir" açıklamasına göndermede bulundu.

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kürt, Dışişleri Bakanı Kürt, Maliye Bakanı Kürt"

Devlet kademesinde çeşitli görevlerde bulunan isimlerden örnek veren İnce, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kürt, Dışişleri Bakanı Kürt, Maliye Bakanı Kürt, niye küçük eşit olsun" ifadelerini kullandı.

"Üç tane oy alacağım diye bu yaraları kaşımamak lazım"

CHP'nin yanlış yaptığını sözlerine ekleyen İnce, "Üç tane oy alacağım diye bu yaraları kaşımamak lazım, ben doğru bulmuyorum bunları" dedi.