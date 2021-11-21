Türkiye ekonomisinin iyi yönetilmediğini savunan Muharrem İnce, doların kısa süre içinde 20 liraya ulaşacağını öne sürdü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere eşi Ülkü İnce ile birlikte Ankara'nın Beypazarı ilçesine geldi.

Esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşların sorunlarını dinleyen Muharrem İnce, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE GİDERSE DOLAR 20 LİRA OLUR"

Dolar kurundaki hareketlilik üzerine Türkiye ekonomisini eleştiren İnce, şunları söyledi:

"Bundan 3 yıl önce 'Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira olur' demiştim. Özür diliyorum milletimizden; bu kadarını ben bile tahmin edemedim. O kadar kötü yönetti ki 10 lirayı da geçti. Onun için tahminlerimi tam tutturamamışım. Böyle giderse dolar 20 lira olur.

Muharrem İnce'den 'dolar' yorumu VİDEO

"İŞLER TEK ADAM MANTIĞIYLA YÜRÜMEZ"

Kötü yönetiyor. Tek adam mantığıyla bu işler yürümez. Kısa vadede yapılması gerekenleri söyledim. Uzun vadede hukuk devleti olmadan, Türkiye'nin yargısı adalet dağıtmadan Türkiye'nin ekonomisi düzelmez, dövizi düşmez."

"ERKEN SEÇİM KAPIDA"

İnce, erken seçim tartışmalarına da değinerek "Seçim kapıda. Haberler okuyorum, 'Konya'da un bitti' diye. Konya'da un bittiyse Erdoğan'ın da kredisi bitmiş demektir." ifadelerini kullandı.