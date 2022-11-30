İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin açıklamalarını eleştiren Muharrem İnce, CHP Lideri'ni sert bir dille eleştirdi.

6’lı masada, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çekişmeler sürüyor…

Seçim dönemine az bir zaman kala Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olma ihtimali, masadaki tarafları kararsız bırakmış durumda.

Özellikle İyi Parti kanadından Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakılmadığı görüşü hakim.

İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduğunu açıklaması da bu görüşü güçlendirdi.

Öte yandan masadaki çekişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik tavrı eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nu eleştiri tahtasına oturtan İnce, “Ben CHP Genel Başkanı olsam o masayı yıkardım.” diyerek İyi Partili Ağıralioğlu’nun tavrının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“CHP’nin genel başkanı onurunu kıra kıra o masada hala oturuyor”

İnce, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“İyi Parti’nin milletvekili çıkıyor, CHP’nin genel başkanına 'Seninle kazanamayız, çekil kenara.' diyor. Ayar veriyor. Ve CHP’nin genel başkanı da kendi onurunu kıra kıra o masada hala oturuyor. CHP’nin genel başkanı ben olsaydım, o gün o masayı yıkardım.

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben olsam o masayı yıkardım VİDEO



“Üzülüyorum eski bir CHP’li olarak”

Ana muhalefet partisisin sen ya. Üzülüyorum eski bir CHP’li olarak. Üzülüyorum yani. Bunlarla mı memleketi ayağa kaldıracaksın? Gururunu kırdırmayacaksın. Siyaset, sabretme yok öyle bir şey. Siyaset tavır koyma işidir, ilke işidir, duruş işidir, omurga işidir.

“Satıverirler, iki dakikada bırakırlar seni ortada”

Yavuz Ağıralioğlu ayar veriyor CHP Genel Başkanı'na. Bunlarla mı memleketi kurtaracaksın? Satıverirler, iki dakikada bırakırlar seni ortada. Zaten ne olacağını herkes görecek.

Bunları toplayacağına Atatürkçüleri, cumhuriyetçileri dağıtmasaydın da bugün çok daha iyi bir noktada olsaydın. Atatürkçüleri, cumhuriyetçileri gönderirsin partiden sonra İhvancılarla, Saidi Nursiciler ile memleketi kurtarmaya kalkarsın.”