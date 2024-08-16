Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: Ayıptır yapmayın Fatih Altaylı'nın ateşlediği 'Kılıçdaroğlu AK Parti'ye çalışıyor' tartışmasıyla ilgili Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den açıklama geldi.. İnce, Kılıçdaroğlu'na yapılan hakaretleri kınadı.

Haber Merkezi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Fatih Altaylı arasındaki tartışma, siyasi gündemdeki yerini koruyor..

Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye çalıştığını söyleyen Altaylı, muhalifleri birbirine düşürdü..

Muhalif kesim tarafından topa tutulan Kılıçdaroğlu'na destek ise bir zamanlar kurultayda genel başkanlık yarışına girdiği ve sonrasında partiden ayrılan Muharrem İnce'den geldi..

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na yapılan hakaretleri kınadı.

"KILIÇDAROĞLU SARAYIN VEYA DIŞ GÜÇLERİN ADAMI DEĞİLDİR"

Sosyal medya hesabından açıklamada yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu sarayın veya dış güçlerin adamı değildir. 13 yıl CHP Genel Başkanlığını yapan, türlü tehditlere ve hakaretlere maruz kalan, gücü yettiğince mücadele eden bir kişiye bugünlerde yapılan hakaretleri kınıyorum.



Kemal Bey ile parti içinde mücadele ettim, siyasi olarak bir çok stratejik hata yaptığını ifade ettim. Etrafını yanlış insanların sardığını, yanlış yönlendirildiğini bana karşı da çok yanlışlar yapıldığını söyledim.

"AYIPTIR, YAPMAYIN BEYLER"

En kızgın olduğum zamanlarda bile kendisine hakaret etmedim. O da bana hakaret etmedi. Yıllardır çantasını taşıyan, yalakalıkta kimseye fırsat vermeyenlerin şimdi vurun abalıya korosunda yer alması en hafif tabirle ayıptır. Yapmayın beyler!

"HER NE KADAR BENİ SAVUNMAMIŞ OLSA DA GÖNLÜM RAZI DEĞİL"