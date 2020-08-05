Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Bölücü olan kim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Bölücü olan kim

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CHP adım adım bölünmeye gidiyor. Bölücülükle suçlanan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan yanıt verdi.

Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, hakkındaki iddialara ilişkin büyük bir sessizlik içerisindeydi.

Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçiren Muharrem İnce, İstanbul'a gelerek yeni parti çalışmaları için düğmeye bastı.

Yeni parti çalışmalarının basına yansıması üzerine CHP Genel Merkezi tarafından bölücülükle suçlanan Muharrem İnce, ilk kez açıklama yaptı.

"BÖLÜCÜ OLAN KİM"

Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Muharrem İnce, "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kurultayında önümüzdeki genel seçimleri işaret ederek "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız." demişti.

Kılıçdaroğlu'nun dost olarak tanımladığı partiler arasında; İyi Parti, Saadet Partisi, HDP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi var.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Bölücü olan kim VİDEO