CHP'den istifa edip yeni parti kuran Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Parti içi demokrasiyi yok edip, ülkeye demokrasi getireceğim" dersen sana kimse inanmaz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettiğini açıklayarak yeni parti kuran Muharrem İnce, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde gazeteci Nagehan Alçı, Deniz Zeyrek ve Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı.

CHP'den ayrılış süreci hakkında konuşan Muharrem İnce, CHP yönetimine yönelik ağır eleştirilerine devam etti.

"PARTİ İÇİ DEMOKRASİYİ YOK ETTİ"

İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin içini boşalttığını söyleyerek, "Parti içi demokrasiyi yok edip, ülkeye demokrasi getireceğim dersen sana kimse inanmaz." dedi.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Partide demokrasi yok, kim inanır sana VİDEO

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"PARTİDE DEMOKRASİ İSTİYORUM, İLKELERE DÖNÜŞ İSTİYORUM"

CHP'de demokrasi istediğini belirten Muharrem İnce, "Ben partide demokrasi istiyorum, ilkelerine dönüş istiyorum. Partide demokrasi olursa ilkelerine doğal olarak döner zaten. 8 yıldır diretiyorum ben bu konuda. Biz şimdi yeni bir parti kuruyoruz." ifadelerini kullandı.