Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a reklam eleştirisi: Bütün paralar buraya akmış Mansur Yavaş'ı Ankara'nın her yerine astırdığı afişler ve bilboardlar üzerinden eleştiren Muharrem İnce, harcanan reklam paralarına dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyor.

Siyasi partilerin seçim çalışmaları son sürat devam ederken sokaklar ve caddeler bayrak, afiş ve bilboard reklamlarıyla donatılmış durumda.

Hal böyle olunca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den, konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dikkat çeken bir eleştiri geldi.

"Mansur Yavaş bu kadar parayı nerden bulmuş?"

İnce, Mansur Yavaş'ın Ankara'da yaptığı seçim çalışmasının antidemokratik olduğunu söyledi.

Yavaş'ın seçim çalışması için yaptığı harcamalarla ilgili sorular yönelten İnce, "Bu kadar parayı nerden bulmuş?" dedi.

İnce ayrıca, Ankaralıların parasının seçim çalışmalarında kullanıldığını da öne sürdü.

"Bütün şehrin paraları buraya akmış"

Muharrem İnce'nin konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

İnce, "Bu seçim antidemokratik bir seçim. Yolda gelirken gördünüz Mansur Yavaş bu kadar parayı nerden bulmuş? Bu nasıl bir reklam, nasıl bir bilboard? Bütün şehrin paraları buraya akmış." ifadelerini kullandı.

'Reklam yapmadık, fotoğraflarımızı hiçbir yere asmadık' demişti

Öte yandan daha önce her fırsatta reklam yapmaktan kaçındığını söyleyen Mansur Yavaş, fotoğraflarını hiçbir yere astırmadığını da ifade etmişti.

Yavaş, "Sevgili Ankaralılar bizler reklam yapmadık… Fotoğrafımızı 5 yıl boyunca hiçbir yere asmadık… Masraf olmasın diye toplu açılışlar dışında açılış yapmadık." demişti.

Ancak bu seçimde Yavaş'ın, söylediklerinin tam tersini yaptığı görüldü.