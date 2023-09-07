Muharrem İnce'den Millet İttifakı yorumu: Dolar 100 lira da olsa kazanamazlar Yerel seçimler için muhalefet partilerini ittifak olmaya çağıran ve İyi Parti lideri Meral Akşener ile görüşen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu seçimi neden kaybetti" sorusunu yanıtladı.

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ensonhaber.com

Tarihi seçimler geride kalırken, ağır yenilgiye uğrayan muhalefette kaos hakim.

2024 Yerel Seçimleri'ne az bir zaman kala Millet İttifakı'nın devamına dair henüz bir açıklama yapılmazken, İyi Parti CHP'ye resti çekti.

81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklayan İyi Parti, bir yandan da olası iş birliğine de kapılarını kapatmadığını da belirtti.

Muhalefette yaşanan belirsizlik sürerken, bir yandan da 14 Mayıs öncesi adaylıktan çekilen Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce muhalefet partilerini yerel seçimlerde ittifak olmaya çağırdı..

Çağrı sonrası İyi Parti lideri Meral Akşener ile görüşen İnce, tv100'de Eşit Ağırlık programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Millet İttifakı değil onun adı menfaat ittifakı"

"Kemal Kılıçdaroğlu seçimi neden kaybetti?" sorusunu yanıtlayan İnce, Millet İttifakı'nın bir menfaat ittifakı olduğunu vurguladı.

İnce, şunları söyledi:

Çok basit bir kere akıl, bilim yoktu. Bu seçimlerde bir menfaat ittifakı kuruldu. Millet ittifakı değil onun adı menfaat ittifakı. Bir ilkeler ittifakı olsaydı bu seçim kazanılırdı. İlk açıklama şöyle yapıldı parti genel başkanı tarafından: ‘Bizim cumhurbaşkanı adayımız altılı masada olan liderlerin imzası olacak. Onlar imza verecek, cumhurbaşkanı da onu yapacak. Daha Kemal Bey’in adaylığı ortada yoktu, hatırlayın.



Temel Karamollaoğlu dedi ki ’Biz hepimiz imzalayacağız, cumhurbaşkanı adayımız da kazanınca bunları yapacak.’ Sonra sayın Kılıçdaroğlu aday oldu. Parti başkanları yardımcı olacak 7 tane yardımcı. İkide belediye başkanı. Onların onayı olmadan cumhurbaşkanı hiçbir şey yapamayacak. Bu bir kere güven vermez insanlara, birincisi bu.

"Milli duyguları rencide ederseniz, dolar 100 lira olsa bile seçimi kaybedersiniz"