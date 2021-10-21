Muhalefetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için birleşmesine korkaklık olarak nitelendiren Muharrem İnce, bu duruma sert tepki gösterdi.

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi adı altında Memleket Partisi'ni kuran CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Balıkesir ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 2023'te yapılacak seçimler için partiler hazırlıklarına devam ederken, Millet İttifakı'nda kimin Cumhurbaşkanı adayı seçileceği hangi partilerin ittifakta yer alacağı belirsizliğine karşı Muharrem İnce'den sert tepki geldi.

Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na: Sizin kendinize güveniniz yok mu VİDEO

"İYİ HALK PARTİSİ DEYİN"

İttifak kurmak yerine 'partileri birleştirin' çağrısı yapan Muharrem İnce, "Birleştirin partileri, 'İyi Halk Partisi' deyin. Hatta 10-15 tanesinin baş harflerini koyun, birleştirin böyle yapın. Birleştirin elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari" diye konuştu.

"8-10 KİŞİ BİR ARAYA GELİP ERDOĞAN'I DÖVECEKMİŞ; KENDİNİZE HİÇ Mİ GÜVENİNİZ YOK"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için çaresiz hamlelerine de değinen İnce, muhalefeti korkak olduğunu belirterek "Sizin hiç mi iddianız yok, siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler Erdoğan'ı dövecekler, yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti tek başına çıkar, ben hazırım der." ifadelerini kullandı.