Muharrem İnce'den muhalefete koyun göndermesi Muhalefeti yaptığı açıklamalarıyla sık sık eleştiren Muharrem İnce'den bu defa "koyun" göndermesi geldi. İnce, "Acaba birilerine koyun diyenler gerçekte kendileri mi?" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, muhalefete olan eleştirilerini sık sık dile getiriyor.

Muhalefetin yaptığı hatalardan bahseden ve sözünü sakınmayan Muharrem İnce, bu defa Youtube üzerinden Mevzu kanalında yayınlanan kendi belgeselinde dikkati çeken bir konuşmaya imza attı.

Muhalefete koyun göndermesi yapan İnce, "Buna dikkat etmek lazım" dedi.

"Koyun sürüsünün kim olduğunu doğru tespit etmek lazım"

Koyun sürüsünün kim olduğunu doğru tespit etmek lazım. Türkiye'de koyun seçmen olarak tabir edilen tırnak içerisinde söylüyorum o kimdir ona dikkat etmek lazım.



Acaba birilerine koyun diyenler, gerçekte kendileri mi? Buna dikkat etmek lazım. Ben bunu söylüyorum sadece.

Bu eleştiriler yeni değil

Muharrem İnce koyun göndermesi yaptığı muhalefet için daha önce ise "Tepeden tırnağa çürümüşlük" demişti. İnce sözlerinin devamında ise şunları söyledi;