Muharrem İnce'den Özgür Özel'e: 'Sen bilmezsin o dönemler çıraktın' Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde nerede olduğunu soran CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e cevap verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

CHP'de eski konular yeniden gündeme geliyor.

Bunlardan biri de sıkça tartışma konusu olan Muharrem İnce.

Memleket Partisi Lideri İnce, 2018 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Büyük umutlarla seçim kampanyasını yürüten İnce, partilileri hayal kırıklığına uğrattı.

Tepkiler devam ediyor

Seçim gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetinin artından sessizliğe bürünen İnce, partilileri kendisine küstürdü.

Bazı CHP'li seçmenlerin, Muharrem İnce'ye yönelik tepkileri ve eleştirileri hala devam ediyor.

Bir kez daha gündeme geldi

Kendini açıklasa da İnce'nin, o gece ekranlarda olmaması ve açıklama yapmaması unutulmuyor.

Dün akşam Halk TV ekranlarında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında yine aynı konuya değindi.

"Bütün bir gece ortadan kayboldu"

Özel, "2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı." ifadelerini kullandı.

"O dönemler çıraktın"

Bunun üzerine İnce'den yanıt gecikmedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, şöyle tepki gösterdi:

"Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana 'Çırağım' diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın.

"HDP barajı geçince havalara zıplayan sen değil miydin?"

Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp, havalara zıplayan sen değil miydin?"