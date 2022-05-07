Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
544.844
-0.16%
BTXN Coin
15.21
-6.85%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C
    Muharrem İnce'den Suriyeli mülteci açıklaması

    Muharrem İnce'den Suriyeli mülteci açıklaması

    Suriyeli mültecilerin gönderilmesiyle ilgili konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu uluslararası hukuk, sadece Türkiye'ye mi var? Avrupa Birliği gönderiyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 22:10
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 23:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünyada yaşanan olaylara sessiz kalmayan ve savaşın sona ermesi için birçok adım atan Türkiye, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar ve savaş sonrası zor durumda kalarak ülkesini terk eden vatandaşlara kucak açtı.

    Ancak muhalefetin Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüş vaktinin geldiğini söylemesi tartışma yarattı.

    Bazı kesimler ise, Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi için orada bir güvenlik bir bölgenin oluşturulması gerektiğini belirityor.

    Suriyeli mülteciler konusuna değindi

    Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bu konuya değindi.

    "Bu uluslararası hukuk sadece Türkiye'de mi var? AB gönderiyor"

    "Bazı kesimler gönderemezsiniz, bu uluslararası hukuka aykırı diyor. Siz ne düşünüyorsunuz" sorusunu yanıtlayan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu uluslararası hukuk, sadece Türkiye'ye mi var? Avrupa Birliği nasıl gönderiyor, onlar göndermiyorlar mı? Gönderiyorlar, kim diyor bunu ya"

    Muharrem İnce'den Suriyeli mülteci açıklaması VİDEO

    Muharrem İnce den Suriyeli mülteci açıklaması #1

    Muharrem İnce den Suriyeli mülteci açıklaması #2


    İlginizi Çekebilir

    Ankara’daki mahallede 1 ayda 11 köpek saldırısı
    3. Sayfa

    Ankara’daki mahallede 1 ayda 11 köpek saldırısı

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Soylu'ya sahip çıktı, Özdağ'a tepki gösterdi
    Gündem

    Soylu'ya sahip çıktı, Özdağ'a tepki gösterdi

    Görüş Bildir