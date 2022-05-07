Suriyeli mültecilerin gönderilmesiyle ilgili konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu uluslararası hukuk, sadece Türkiye'ye mi var? Avrupa Birliği gönderiyor" dedi.

Dünyada yaşanan olaylara sessiz kalmayan ve savaşın sona ermesi için birçok adım atan Türkiye, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar ve savaş sonrası zor durumda kalarak ülkesini terk eden vatandaşlara kucak açtı.

Ancak muhalefetin Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüş vaktinin geldiğini söylemesi tartışma yarattı.

Bazı kesimler ise, Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi için orada bir güvenlik bir bölgenin oluşturulması gerektiğini belirityor.

Suriyeli mülteciler konusuna değindi

Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bu konuya değindi.

"Bu uluslararası hukuk sadece Türkiye'de mi var? AB gönderiyor"

"Bazı kesimler gönderemezsiniz, bu uluslararası hukuka aykırı diyor. Siz ne düşünüyorsunuz" sorusunu yanıtlayan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uluslararası hukuk, sadece Türkiye'ye mi var? Avrupa Birliği nasıl gönderiyor, onlar göndermiyorlar mı? Gönderiyorlar, kim diyor bunu ya"

Muharrem İnce'den Suriyeli mülteci açıklaması VİDEO

