Muharrem İnce'den yerel seçim yorumu: Seçime gireceğiz Adaylıktan çekildikten sessizliğini bozan Muharrem İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Yerel seçime gireceklerini açıklayan İnce, "Baştan söylüyorum; 'Oyları bölme, çekil önümüzden' Geç bu işleri, bir kere çekildik." dedi.

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DHA

Türkiye, hararetli bir Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni geride bıraktı.

Bu süreçte dağılıp toplanan 6'lı masa, eski partisi CHP'ye rest çeken Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce oldukça konuşuldu.

İnce, seçime sayılı günler kala büyük bir linç kampanyasının hedefi oldu. Bunun üzerine komplo operasyonu ile siyasi suikaste uğrayınca adaylıktan çekildi.

Şimdi ise yerel seçim dönemine girildi.

İnce, yaşananların ardından sessizliğini bozdu.

'Kısa sürede örgütlendik'

Yerel seçim çalışmalarını partisinin İstanbul İl Örgütü ile düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek başlattı.

Bakırköy'de bir restoranda düzenlenen buluşmada konuşan İnce, kısa süre içinde örgütlenerek bir siyasi parti kurduklarını ve 3 Mart günü partisinin yüzde 10'ların üzerinde oy oranına sahip olduğunu belirtti.

"Turpun büyüğünü gördüğümüzde çok şaşıracağız"

İnce, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet tarihinin en fazla iftiraya uğrayan siyasetçisi benim. Milyon dolarlık dekontlar, FETÖ'cüler bunları yaydı. OImayan kasete benim kafamı eklediler. Montaj. Dekontlar 5 milyon dolar, 10 milyon dolar havalarda uçuştu ve bunları Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri paylaştı, yaydılar. Şimdi 5 tanesi tutuklu, daha turpun büyüğü heybede. Acele etmeyin daha bunun terör ayağı var. İnsanların şerefiyle oynamak nasılmış herkes öğrenecek. Turpun büyüğünü gördüğümüzde çok şaşıracağız. Ama direneceğiz.

"Zoru başarıp kaybettin"

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle yüklendi:

O gün baktık sosyal medyada 5 milyon dolar bağış yapılmış. Bir siyasi partiye 5 milyon dolar bağış yapılamaz zaten, yasal değil. Ama bunları dolaştırdılar. Sayın Kılıçdaroğlu'nu uyardım. Çekil dedin çekildik. Daha ne yapacağım ben sana. Sen zoru başardın, zoru. Bu seçimde zor olan bir şey vardı; kaybetmek. Geldi onu başardı.

"Biz de seçime gireceğiz"

İnce, partisinin il örgütünün yumuşak üslup kullanmalarını ifade ederek şöyle devam etti: