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    Muharrem İnce’nin 4 yıl 8 ay hapsi istendi

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada savcı, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istedi.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 17:59
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    Muharrem İnce’nin 4 yıl 8 ay hapsi istendi

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, CHP Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 Eylül 2020'de Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    ‘SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM’

    22 Şubat'ta görülen duruşmada ifade veren İnce, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

    Adliyeden çıkışında avukatıyla birlikte açıklama yapan İnce, savunmasında bir insana 'cahil' demenin suç olmadığını ifade ettiğini söyleyip, sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.

    SAVCI, ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI AÇIKLADI

    Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına Muharrem İnce katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

    Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

    Muharrem İnce’nin 4 yıl 8 ay hapsi istendi #1

    4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

    Savcı, Muharrem İnce'nin konuşmasında Cumhurbaşkanına hitaben söylediği sözlerin incitici, küçük düşürücü ve toplum içindeki şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğunu belirtip, 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

    28 MART’A ERTELENDİ

    Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını bildirmeleri için süre vererek, duruşmayı 28 Mart'a erteledi.


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