Muharrem İnce'nin Balıkesir mitingine yoğun katılım CHP'lilerin seçimden çekilmesi için baskı yaptığı Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Balıkesir'de coşkulu kalabalığa hitap etti

ensonhaber.com 14 Mayıs seçimi geldi çattı... Tüm siyasiler sahada, heyecan dorukta, Türkiye sandık için geri sayımda. 4 adaylı cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet adayları da kampanyalarını yürütüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de mitinglerine başladı. İnce bugün, dün Twitter'dan duyurusunu yaptığı Balıkesir mitingine katıldı. İnce'ye Balıkesir'de coşkulu karşılama Partililerle Balıkesir Orduevi önünde buluşan İnce, burada kurulan platformdan halka hitap etti. Mitinge katılım yüksekti. Miting alanını coşkulu bir kalabalığın doldurduğu görülürken, İnce'nin sözü sık sık sloganlarla kesildi. İnce ve partililer daha sonra Milli Kuvvetler Caddesi'nde yürüyüşe geçti.