Muharrem İnce'nin CHP'ye katılmasında '30 milyon liralık kriz'

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye geri döneceği iddiaları siyaset gündemindeki yerini koruyordu.

Görüşmeler sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

'Baba ocağı' dediği partiye dönmek isteyen İnce ile CHP arasında yapılan görüşmelerde bir borç krizi ortaya çıktı.

İNCE'NİN DÖNÜŞÜNDE KRİZ ÇIKTI

Buna göre Memleket Partisi yöneticileri, Parti Meclisi'nde oy birliği ile aldıkları karar gereği parti yöneticilerinin CHP’ye katılması ve partinin feshedilerek borç ve alacaklarıyla CHP’ye devri için Genel Başkan Muharrem İnce’ye tam yetki verdiklerini söyledi.

Alınan karardan sonra bazı CHP’lilerle görüşen Memleket Partililer, parti yöneticilerin tümünün CHP’ye katılmasını istedi.

30 MİLYON LİRALIK BORCUN DEVRİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Memleket Partililer, fesih kararından sonra borç ve alacaklarının da CHP’ye devredilmesi kararını hatırlattı.

Ancak Memleket Partisi'nin çeşitli kalemlerde 30 milyon lira borcu, görüşmeleri tıkadı.

CHP yönetimi, 30 milyon liralık borç bilgisini öğrendikten sonra Muharrem İnce ve parti yönetiminin CHP’ye katılabileceğini ancak borç ve alacakların devrini kabul etmeyeceklerini bildirdi.