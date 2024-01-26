Muharrem İnce'nin sözlerine CHP'den cevap geldi: Talepleri karşılansaydı bu açıklama yapılmayacaktı CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Memleket Partisi ile yapılan görüşmelerin içeriğini açıkladı. Yücel, Muharrem İnce’nin İzmir’de bir ilçe belediyesi ve belediye meclis üyelikleri istediğini söyledi.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için ittifak görüşmesi yürüten CHP ve Memleket Partisi arasında anlaşmazlık çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Muharrem İnce arasındaki görüşmelerden sonuç alınamayınca gözler, Memleket Partisi Lideri'nin yapacağı açıklamaya çevrildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün partisinin yerel seçime ilişkin kararını açıkladı.

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Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayı hakkında konuşan İnce, aday adayları arasında Mehmet Sevigen'in de olduğunu ifade ederek "İstanbul'da 3 aday adayımız var; önümüzdeki hafta MYK'da karar verip bir kişiyi atayacağız." ifadelerini kullandı.

İnce, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Dersim" sözüne tepki göstererek "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır." şeklinde konuştu.

"İlkeli, omurgalı siyasetten yanayız"

CHP'yi eleştiri yağmuruna tutan Muharrem İnce, ayrıca “Memleket Partisi, 3'üncü yoldur. İlkeli, omurgalı siyasetten yanayız. Laikliği bizden başka hatırlayan kalmadı. Laiklik olmazsa olmazımız. CHP, İsveç’e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM’lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Değişmek başka bir şey başkalaşmak başka bir şeydir. Gençliğimin partisi gitmiş başka bir parti gelmiş. Yarın başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz.” dedi.

CHP cevap verdi: İzmir’den bir ilçe belediyesi ve çeşitli yerlerde belediye meclis üyelikleri istedi

Muharrem İnce'nin sözlerine ise CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den yanıt geldi.

Yücel, görüşmelerde İnce’nin İzmir’den bir ilçe belediyesi ve çeşitli yerlerde belediye meclis üyelikleri istediğini açıkladı.

"Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz"

Yücel, "Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz." dedi.

"Görüşmelerde, 'İlkesel duruş' konusunda tek bir cümle dahi kurmadı, dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmedi"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in, Muharrem İnce'ye ilişkin açıklaması şöyle: