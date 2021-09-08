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    Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası

    Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
    • AA
    • 08.09.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 16:15
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    Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

    İnce, yaptığı paylaşımda 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

    TWİTTER'DAN DUYURDU

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

    "10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri’deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz"

    Muharrem İnce ye 5 ay hapis cezası #1

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