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- Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası
Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
- AA
- 08.09.2021 - 16:14
- Güncelleme : 08.09.2021 - 16:15
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
İnce, yaptığı paylaşımda 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
TWİTTER'DAN DUYURDU
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'in yaptığı paylaşım şu şekilde:
"10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri’deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz"