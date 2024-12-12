Muharrem İnce'ye 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davanın yeni duruşması görüldü.
İnce, Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılım göstermedi.
Duruşma salonunda İnce'yi avukatları temsil etti.
11 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme başkanı, davada sona gelindiğini ve dosyada kararın açıklanacağını belirtti.
Mahkeme Muharrem İnce hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.
PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
Ceza, daha sonra 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.
DAVANIN DETAYLARI
Balıkesir'de 7 Ocak 2018 tarihindeki CHP Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sunmuştu. Ancak dava 'kamu davası' olması nedeniyle devam etmişti.
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