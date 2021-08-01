Antalya’nın Manavgat ilçesine giden Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce’nin fotoğraf çektirip gitmesine tepki gösteren mağdurlardan biri, “Fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş” dedi.

Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya’nın alevler içerisindeki ilçesi Manavgat’a gitti.

Yangın bölgesini uzaktan inceleyen İnce, fotoğraf çektirdi.

Bu anlara mağdurlardan biri de şahit oldu. Hızlıca fotoğrafını çektirdikten sonra arabasına yönelen Muharrem İnce’ye seslenen mağdur, “Fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş.” dedi.

“İCRAAT İSTİYORUZ İCRAAT”

Yürüyüşünü sürdüren İnce, herhangi bir cevap vermedi.

Aynı mağdur, “İcraat istiyoruz icraat. Ben sakat bir adamım” deyince, bu kez kafasını kaldıran Muharrem İnce, “Doğru söylüyorsun” demekle yetindi.

Muharrem İnce’ye Manavgat’ta tepki VİDEO

SOSYAL MEDYA İNCE’Yİ KONUŞTU

CHP’den ayrıldıktan sonra Memleket Hareketi’ni başlatan, sonrasında da Memleket Partisi’ni kurup başına geçen Muharrem İnce’nin bu tavırları, sosyal medyada da tepki çekti.