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    Muharrem İnce'yle Vanlılar arasında 'parti kurayım mı' diyaloğu

    CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' sloganıyla başlattığı gezileri kapsamında Van'a geldi. İnce, Van'da vatandaşlara 'parti kurayım mı?' diye sordu.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 10:38
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    Muharrem İnce'yle Vanlılar arasında 'parti kurayım mı' diyaloğu

    CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' sloganıyla başlattığı gezileri kapsamında Van'a geldi.

    İNCE, VATANDAŞA SORDU

    Van'da vatandaşlara "Parti kurayım mı?" sorusunu soran İnce, "Kurun, vallahi istiyoruz. Kimsemiz yok, kimse yardımcı olmuyor" yanıtını aldı.

    Muharrem İnce daha sonra kent sokaklarında dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

    Muharrem İnce'yle Vanlılar arasında parti kurayım mı diyaloğu- İZLE

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