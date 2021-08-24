Spor Bakanlığı'nda yapılacak istihdamı duyuran Bakan Kasapoğlu, 4 bin 346 kadrolu işçi alımı için başvuruların başladığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları öncesi açıklamalarda bulundu.

Paralimpik kafilesini perşembe günü Tokyo'ya yolcu ettiklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, kendisinin de yarın yola çıkacağını belirtti.

"SPORA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ülkeye güzel haberlerle dönüleceğine inandığını ifade eden Kasapoğlu, "İnanıyorum ki ülkemize güzel haberleri onlar vesilesiyle göndereceğiz. Paralimpik sporcularımızın hep yanında olduk. Geçtiğimiz gün kamplarında onları birer birer ziyaret ettim. 13 farklı branşta ülkemizi temsil edecekler. Birer birer madalyalar milletimizi sevince boğacak. Cumhurbaşkanımız'dan da aldığımız ilhamla spora destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

"GENÇLERİMİZİ TEŞVİK ETMEYE DEVAM ETTİK"

Sporu birkaç branştan ibaret görmediklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizi teşvik etmeye, onların yanına olmaya devam ettik, edeceğiz. Yeni projelerimiz, stratejilerimiz bazı alanlarda farklılaşacak. Amacımız sporumuzun güçlenmesi. Gelişen koşuları spor yönetimimize adapte etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Muharrem Kasapoğlu: 4 bin 346 kadrolu işçi alımı başvuruları başladı VİDEO



"BU SÜREÇLER HIZLI VE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE İNŞALLAH NETİCELENECEK"

Bakan Kasapoğlu, Spor Bakanlığı'nda yapılacak istihdamla ilgili de müjde verdi. Sürekli işçi istihdamına yönelik alım yapacaklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bir müjdemiz var. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağız. Bunun 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımını gerçekleştireceğiz. Bu süreçler hızlı ve şeffaf bir şekilde inşallah neticelenecek. Bu anlamda bizlere destek olan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı kurumum ve aday arkadaşlarım adına arz etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"SPORCULARIN KARAKTERLİ DURUŞUNU GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kasapoğlu, açıklamasının devamında, "Daha büyük başarıları gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bunu hep birlikte sinerji oluşturarak sağlayacağız. Sporun gücünü sporun o ruhunu güçlendirerek artırarak Türk sporcuların başarısını, karakterli duruşunu göstermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.