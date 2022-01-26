Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muhalefet belediyelerinin halkın temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak acze düştüklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık destekleriyle Mamak Belediyesi tarafından inşa edilen Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu'nun açılışına katıldı.

Muharrem Kasapoğlu burada düzenlenen törende açılış konuşması yaptı.

"DÜŞTÜKLERİ HALLERİ GÖRDÜK"

Muhalefet belediyelerinin durumuna değinen Bakan Kasapoğlu, “Bir yandan kar yağıyor, bir yandan açılış yapıyoruz. Bu herkese nasip olmaz. Rabbimize şükürler olsun. İşte gördük. Büyük laflar ederek, İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük. Onların halkımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak kadar acze düştüklerini, o anlamda eser siyasetini, hizmet belediyeciliğini hayal dahi edemeyecek vizyonda olduklarını gördük. Ama biz en yoğun kış şartlarına rağmen hep birlikte, belediyelerimiz ile teşkilatlarımızla, milletimizle milletimizle el ele vererek inci tanesi gibi tesislerimizi Türkiye'nin dört bir yanına birer birer dizmeye, milletimizle buluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Muharrem Kasapoğlu: Belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük VİDEO

"HİZMET SİYASETİMİZİN ÇITASINI YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kasapoğlu, “Çünkü biz gücünü milletten alan, milletimizin o kutlu desteği ile her geçen gün hizmetlerini daha yukarılara taşıyan bir eser siyasetinin, hizmet siyasetinin mensuplarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde onlara rağmen hizmet siyasetimizin çıtasını yükseltmeye, her şeyin en güzeline layık olan aziz milletimizi tıpkı Ankara’nın 25 ilçesinde olduğu gibi Türkiye’nin 81 ilinde en güzel tesislerle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.