Muharrem Kasapoğlu: Sporda inovasyon elimizi güçlendiren bir konu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, inovasyonun spordaki önemine vurgu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen İnovaLİG ödül törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Muharrem Kasapoğlu, inovasyonun spordaki önemine değindi.

Dünyada bilim, teknoloji ve sanayi alanındaki gelişmelerin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"TÜRKİYE'Yİ ADIM ADIM BÜYÜTÜYORUZ"

"İnovasyon ruhunun, modern yüzyılda önemli dinamiklerden bir tanesi olduğuna inandığımızı ifade etmek istiyorum. Alışkanlıklarımız ve ihtiyaçlarımız da aynı hızda değişiyor. İçinde bulunduğumuz çağda bu hızlı değişimin gerisinde kalmayanlar, yeni arayışlara yönelen, üretken ve vizyoner sanayiye sahip olanlar, çağın adeta yükselen yıldızı haline geliyorlar. Bizler de saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, Türkiye'yi adım adım büyütüyor ve yarınlara inançla, cesaretle yürüyoruz. Hamdolsun Türkiye bugün kendi göbeğini kendi kesebilen bir ülke olma yolunda güçlü adımlar atmıştır. Kendi göbeğini kendi kesmenin, üretmenin, yeniliğin, keşfetmenin gücünü ve ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki, istiklali tam, ancak bağımsız bir milli ekonomi ile mümkündür. Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak, çalışmakla üretmekle yarınları adım adım inşa etmekle mümkündür."





"SPORDA İNOVASYON SAĞLIKLI BİR TOPLUM İNŞA EDİYOR"

Kendi değerini kendisi üreten ve bağımsızlığını koruyan bir sanayinin, ancak inovasyon sayesinde olacağını belirten Kasapoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu çerçevede bizler de yenilikçi yaklaşımlarla hareket ediyor, tesislerimizde, projelerimizde, çalışmalarımızda son teknolojik çalışmaları önceleyip hem inovatif hem de daha fonksiyonel, işlevsel bir çalışmayı ve bu çerçevede de maliyeti az olanları tercih ediyoruz. Spordaki bu yenilikçi yaklaşımlar spor camiasına, sporculara, yöneticilerine önemli anlamda katkı sağlayan, bu noktada da başarıyı getiren önemli unsurlardır. Bununla birlikte 'sporda inovasyon' günümüzün hem hayret uyandıran hem de gereklilik arz eden konularından bir tanesi. Sporda inovasyon, sağlıklı bir toplumu inşa etme yolunda, elit sporcularımızın performansını artırma ve onlara katkı sağlama yolunda ve bu vesileyle de spor turizmi noktasında da pek çok anlamda elimizi güçlendiren bir konu. Sporda inovasyon kolaylaştıran, kazandıran, ikbal sağlayan bir konu. Günümüz teknolojik gelişmelerinin yansımalarını organizasyonlar, ev sahiplikleri dahil olmak üzere sporun her alanında görüyoruz."