Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri döndü

İHA muhabirine tokat atması sonrası Habertürk'teki görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya bugün konuyla ilgili yeni bir yazı kaleme aldı.

Geçtiğimiz aylarda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ses ve bağlantı sorunu yaşayan Muharrem Sarıkaya, kendisine yardım etmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atmıştı.

Çirkin hareketi sonrası öfkeli tavırlarına devam eden Sarıkaya, olay sonrası kamuoyunda tepkilerin hedefi olurken tüm bu yaşananlar sonrası istifa kararı aldı.

Yaklaşık 2 ay hem ekranlara hem de yazılarıyla basın ve medyada görünmeyen Sarıkaya, Habertürk'e döndüğünü bugün yazısıyla duyurdu.

İkinci Şans başlığıyla bir yazı yazan Sarıkaya, “Yargıda uzlaşarak helalleştim” diyerek şu ifadeleri kaleme aldı;

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı

"YAPILMASI GEREKENLERİ YAPTIM"

İnsan yaşamında istemeden yapıp, anında pişman olduğu olaylar vardır.

Benim de başımdan geçti; medeni bir toplumda yaşayan bireyler olarak yapılması gereken ne varsa yapıldı.

Bir anda öfke kontrolü yapamamanın yarattığı refleksle muhatabını rencide edici bir hareketin faili olarak, muhatabımdan özür diledim.



Yargıda uzlaşarak helalleştim; medya grubumuzda temsile dair görevlerimden de istifa ettim... Kısaca vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım.

"TEKRAR MERHABA DİYORUM"

Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu.

Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum… İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…”