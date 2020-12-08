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    Muhittin Böcek 4 ay sonra işbaşı yaptı

    Koronavirüs tedavisi sonrası 64 gün yoğun bakımda kalan ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün görevinin başına geçti.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 15:18
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 16:01
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    Muhittin Böcek 4 ay sonra işbaşı yaptı

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı.

    Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.

    BAŞKAN BÖCEK, GÖREVİNİN BAŞINA DÖNDÜ

    Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu.

    Tedavisi evinde devam eden Başkan Böcek, bugün saat 14.45 sıralarında makam aracıyla Büyükşehir Belediye binasına gelerek görevinin başına geçti. Yaklaşık 4 ay sonra belediyeye gelen Başkan Böcek'e, koronavirüs tedbirleri nedeniyle herhangi bir karşılama töreni düzenlenmedi.

    "SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM"

    Belediye girişinde aracından çevredekilere el sallayan Böcek, “Önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağım. Sizleri çok seviyorum." dedi.

    Muhittin Böcek 4 ay sonra işbaşı yaptı ViDEO

    Muhittin Böcek 4 ay sonra işbaşı yaptı #1

    Muhittin Böcek 4 ay sonra işbaşı yaptı #2

    Muhittin Böcek 4 ay sonra işbaşı yaptı #3

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