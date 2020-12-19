Aylarca hastanede yaşam mücadelesi veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisi ölüm döşeğindeyken partisi içinde koltuk sevdasına düşenlere bir kez daha sitem etti.

Koronavirüsü tedavisinden dolayı yaklaşık 4 ay hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve başladıktan sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Öleceğimi düşünerek gelecek hesapları yaptılar" deyip CHP'lilere sitem etmişti.

Yeni bir açıklama daha yapan Böcek, Koronavirüsle mücadelesi sırasında belediyede ve parti içinde yaşananlara bir kez daha değindi.

"DIŞARDAN HİÇBİR PARTİDEN BUNLARI DUYMADIM"

Böcek, daha önce yazdığı mektuba ilişkin şöyle konuştu:

"Şunu samimiyetle söylüyorum. Ben aile terbiyesi ve devlet terbiyesi almış birisi olarak çeyrek asır gibi Antalya'da doğup büyüdüğü yere hizmet eden birisiyim. Ben ölüm döşeğindeyken, bazen ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Dışardan ben hiçbir partiden bunları duymadım. Ancak şunu söyleyeyim. Genel Başkanım ziyaretime geldi. Telefonla tekrar görüşüyoruz. Belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Ama ben Mevlana'nın 'Dün dünde kaldı cancağazım, bugün güzel şeyler söylemek lazım' dediği gibi. Ben aynı azim ve kararlılıkla işime devam ediyorum. Yani kimseye kırgın değilim. Ama yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı."

Muhittin Böcek: Ben ölüm döşeğindeyken, koltuk sevdasına düştüler VİDEO

MEKTUP KILIÇDAROĞLU'NA ULAŞTI

Birkaç gün önce yayımladığı sitem dolu mektubunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil bütün parti yönetimine de ilettiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu mektubu her yere gönderdim. 'Hiç canını sıkma' dedi herkes. Zaten ben halkıma söz verdim. Halka hizmet hakka hizmettir. Aynı azim ve kararlılıkla Antalya'da hemşerilerime hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"İstifa edip başka partiye geçeceğiniz konuşuluyor. CHP'den istifa edecek misiniz?" sorusuna Böcek, şu yanıtı verdi:

"Hayır. Şu anda hiçbir şekilde. Siyasi anlamda ben parti üstü birisiyim. O yüzden bir sıkıntımız yoktur. Ben zaten biliyorsunuz. Seçimlerde Antalya'da söylemim şuydu; Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkan, Atatürk'ün devrimlerine inanan herkesin adayıyım dedim. İttifakın adayıyım. Bu yüzden hiçbir sıkıntı yoktur. Parti üstü davranıyorum. Kimseyi ötekileştirmiyorum. Ve bu anlamda gayet işimize devam ediyoruz."