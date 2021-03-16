Muhittin Böcek Muharrem İnce'nin partisine katılabilir

Muharrem İnce'nin partisine geçiş için art arda istifaların yaşandığı CHP'de istifa etmesi beklenen son isim Muhittin Böcek.

CHP'de Muharrem İnce depremi devam ediyor...

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi adı altında yeni parti kurma hazırlığında olan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, partisindeki isimleri de şekillendiriyor.

Birlikte siyaset yaptığı siyasetçiler, iş insanları ve akademisyenlerle Kurucular Kurulu'nu yavaş yavaş şekillendiren İnce, teşkilatlanmaya da hız veriyor.

Muharrem İnce'nin bu hareketi, CHP'de istifaları getirmeye devam ediyor.

Daha CHP'den İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in istifasıyla sarsılan CHP'de son olarak Denizli Milletvekili Teoman Sancar da istifa etmişti.

Ardından birçok CHP il ve ilçe teşkilatı üyeleri Muharrem İnce'nin hareketine katılmak için istifalarını parti yönetimne sundu.

SON İSİM MUHİTTİN BÖCEK

Ağır bir koronavirüs süreci geçirdikten sonra taburcu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastaneden ilk çıktığında bazı CHP'li isimleri hedef alarak, "Partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm" açıklamasında bulunmuştu.

CHP kulislerinde konuşulanlara göre; aylarca hastanede yaşam mücadelesi verirken CHP'nin kendisine sahip çıkmadığı için kırgınlığı devam eden Böcek'in de CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin partisine katılma ihitimali var.

İNCE-SALICI GÖRÜŞMESİ

Bilindiği üzere Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde CHP Antalya il örgütü Genel Merkez'de örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştü.