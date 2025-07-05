Muhittin Böcek rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı

Başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Muhittin Böcek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep Kerimoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağına karar verildi.

Zeynep Kerimoğlu'nun ifadesinde boşanma protokolü kapsamında kendisine bir firma üzerinden devredilen dairenin ödeme detaylarını bilmediğini, Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in herhangi bir iş yapmadığını ve sürekli belediyeye gidip geldiğini söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide 2024 yerel seçimleri sırasında Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında Mustafa Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

HTS kayıtlarında da iş insanı Yusuf Yadoğlu ile Mustafa Gökhan Böcek'in seçim öncesi birden fazla kez buluştukları tespit edildi.