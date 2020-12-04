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Muhittin Böcek taburcu oldu

Muhittin Böcek taburcu oldu

Hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi olan Muhittin Böcek iyileşerek taburcu oldu. Taburcu olan Böcek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.