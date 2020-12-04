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- Muhittin Böcek taburcu oldu
Muhittin Böcek taburcu oldu
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 01:04
- Güncelleme : 04.12.2020 - 08:40
Koronavirüs nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taburcu edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter hesabından evinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"
Böcek paylaşımında "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum." dedi.
17 AĞUSTOS'TA KORONAYA YAKALANMIŞTI
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, aylar sonra ilk kez 30 Kasım'da görüntülenmişti.