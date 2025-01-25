Muhittin Böcek, yeğenini Genel Sekreter Yardımcısı olarak atadı

DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde dikkat çeken atama...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün imzaladığı karar ile bazı kademelerde yeni görevlendirmeler yaptı.

Bu kapsamda, sağlık sebepleri nedeniyle emekli olan Durmuş Ali Arslan'ın yerine, Başkan Böcek'in yeğeni Cemil Böcek atandı.



YEĞENİNİ ATADI

Muhittin Böcek'in görev yaptığı Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana birlikte çalıştığı yeğeni Cemil Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nde de Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

7 DAİREDEN SORUMLU OLACAK

Cemil Böcek, yeni görevinde; Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı gibi önemli birimlerin yönetiminden sorumlu olacak.

"DAHA İYİSİNİ YAPACAKTIR"

Emekli olan Durmuş Ali Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır beni yoran sağlık sorunlarım nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden emekli oldum. Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımla çok güzel ve başarılı 6 yıl geçirdiğime inanıyorum. Halkımıza samimi ve gayretle hizmet etmeye çalıştım.

Bilerek kalp kırmadım, asla haram yemedim, başkanınızın ve halkımızın yüzünü yere eğecek bir davranışta bulunmadım. Tarihin minnacık bir yerinde hoş bir sada bırakabildiysem ne mutlu bana. Bıraktığım göreve atanan güzel insan Cemil Böcek başkanımıza da hayırlı olsun. O zaten başarılı bir yönetici daha iyisini de yapacaktır." ifadelerini kullandı.