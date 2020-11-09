Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkarıldı

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alındı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, bu kez iyi bir haber geldi.

17 Ağustos'ta koronavirüse yakalandığını duyuran Böcek, durumunun kötüleşmesi üzerine 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle nedef almakta zorlanan Böcek'e, trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulandı

64 GÜN SONRA NORMAL SERVİSTE

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle 64 gündür yoğun bakımda tedavi gören Böcek, bugün normal servise alındı.