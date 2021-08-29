Muhittin Böcek'in ağabeyi koronaya yenik düştü

Muhittin Böcek'in 62 yaşındaki ağabeyi Şadi Böcek, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz yıl ağustos ayında koronavirüse yakalanarak 64 gün boyunca yoğun bakımda kalmıştı.

Muhittin Böcek aylar süren tedavi sonrası yaşam savaşını kazanırken, bu kez ağabeyi Şadi Böcek'ten kötü haber geldi.

AĞABEYİNİ KORONADAN KAYBETTİ

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Böcek, ağabeyinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Şadi Böcek, akciğerlerine emboli atması sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası Şadi Böcek, turizm ve tarımla uğraşıyordu.

"BERABER BÜYÜDÜĞÜM..."

Ağabeyinin vefatıyla sarsılan Böcek, şu ifadelere yer verdi:

"Beraber büyüdüğüm, canımdan öte Ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum."



