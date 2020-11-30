Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk fotoğraf

Koronavirüs tedavisi gören ve sağlık durumu iyiye giden Muhittin Böcek'ten haber var.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, iyi haberler gelmeye devam ediyor.

17 Ağustos'ta koronavirüse yakalandığını duyuran Böcek, durumunun kötüleşmesi üzerine 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

21 gün önce de normal servise alınan Böcek, sağlık durumuna göre taburcu edilmeyi bekliyordu.

AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAF

Her geçen gün durumu iyiye giden Muhittin Böcek'in birkaç gün içinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden yakın zamanda taburcu edilecek.

Bu sabah ise 105 gün sonra Böcek'ten ilk görüntü geldi.

Görüntülerde Böcek'in iyi görünmesi sevenlerini mutlu etti.

Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü ViDEO