Euro
9.897
0.42%
Dolar
8.3876
0.53%
Altın
487.98
0.08%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
403.950
-0.51%
EXEN Coin
25.87
-0.57%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Muhittin Böcek'ten, ağabeyine son görev

    Muhittin Böcek, koronavirüse yenik düşen 62 yaşındaki ağabeyi Şadi Böcek’i son yolculuğuna uğurladı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 18:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muhittin Böcek'ten, ağabeyine son görev

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek, 2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu.

    Evli ve 3 çocuk babası Şadi Böcek, akciğerlerine emboli atması sonucu dün hayatını kaybetmişti.

    Şadi Böcek için bugün Uncalı Kent Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

    DEFNEDİLDİ

    Muhittin Böcek, tören öncesi protokolün ve vatandaşların taziyelerini kabul etti. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şadi Böcek’in, cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

    Muhittin Böcek ten, ağabeyine son görev #1

    Muhittin Böcek ten, ağabeyine son görev #2

    Muhittin Böcek ten, ağabeyine son görev #3

    Muhittin Böcek ten, ağabeyine son görev #4

    Muhittin Böcek ten, ağabeyine son görev #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir