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Muhittin Böcek'ten, ağabeyine son görev
Muhittin Böcek, koronavirüse yenik düşen 62 yaşındaki ağabeyi Şadi Böcek’i son yolculuğuna uğurladı.
- İHA
- 30.08.2021 - 18:00
- Güncelleme : 30.08.2021 - 18:08
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek, 2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu.
Evli ve 3 çocuk babası Şadi Böcek, akciğerlerine emboli atması sonucu dün hayatını kaybetmişti.
Şadi Böcek için bugün Uncalı Kent Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.
DEFNEDİLDİ
Muhittin Böcek, tören öncesi protokolün ve vatandaşların taziyelerini kabul etti. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şadi Böcek’in, cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.