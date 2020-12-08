Muharrem İnce: Parti kuruyorum

Tekrardan Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belirten Muharrem İnce, kendi partisini kuracağını ve CHP'den birçok ismin kuracağı partiye geleceğini söyledi.

Memleket Hareketi adı altında Türkiye'yi dolaşan ve yeni parti kurma hazırlığında olduğunu ifade eden CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Fatih Portakal'a açıklamalarda bulundu.

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin, yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddiaları kesinlik kazandı.

Son dönemlerde CHP yönetimiyle ters düşen İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde diktatörlük yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"CHP'Yİ ELE GEÇİRDİLER PARTİMİ KURUYORUM"

"Parti kuracağız. CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım.

"CHP'DEN GÖRÜŞTÜĞÜM İSİMLER VAR GELECEKLER"

Avrupa'daki pek çok partinin tüzüğünü inceliyor arkadaşlarımız. Üyelerin katılımını öngören, aidat ödeyen, iletişim kurulabilen, ekonomik farklı bir şey yapacağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum.

"TEKRAR CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTİYORUM"

Bu böyle yarım kalmayacak demiştim. İstiyorum. Kenarından döndük zaten. Eğer 1 ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabii ki."