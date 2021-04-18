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    Muhsin Kara'nın muhteşem icrasıyla Muhayyer Kûrdi ezan

    Muhsin Kara'nın muhteşem icrasıyla Muhayyer Kûrdi ezan

    Ravza Camii'nin müezzini Muhsin Kara okuduğu ezanla bölge sakinlerini mest ediyor. Ve adeta İstiklal Marşımızdaki "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli" mısrasını haykırıveriyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 17:55
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    Hep birlikte mana aleminde daha fazla bulunmaya başladık. Oruç ibadetinin de etkisiyle uhrevi bakışımız zirve yapmış durumda.

    Sivas'ın Sarkışla ilçesinde bulunan Ravza Camii müezzini Muhsin Kara'nın harikulade ezan videosu da bu maneviyata yöneldiğimiz zamanda önümüze çıkıverdi.

    Bu muhteşem sesle sizleri de buluşturmak istedik.

    İŞTE O SES;

    Muhsin Kara'nın muhteşem icrasıyla Muhayyer Kûrdi ezan ViDEO

    Muhsin Kara nın muhteşem icrasıyla Muhayyer Kûrdi ezan #1

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