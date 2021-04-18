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Muhsin Kara'nın muhteşem icrasıyla Muhayyer Kûrdi ezan

Muhsin Kara'nın muhteşem icrasıyla Muhayyer Kûrdi ezan

Ravza Camii'nin müezzini Muhsin Kara okuduğu ezanla bölge sakinlerini mest ediyor. Ve adeta İstiklal Marşımızdaki "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli" mısrasını haykırıveriyor.