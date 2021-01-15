Muhsin Yazıcıoğlu davasında dosyaya giren FETÖ'cülerin isim listesi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen davada FETÖ'cü Kemal Bakum'un 150 sayfalık itirafları davanın boyutunu değiştirmeye başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüphelin ölümüne ilişkin devam eden davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma derinleştikçe olayın içindeki FETÖ'cüler bir bir ortaya çıkmaya başladı.

FETÖ'nün 19 ilden sorumlu mahrem imamı Kamil Bakum'un İstanbul'da yakalandıktan sonra verdiği 150 sayfalık ifade davanın seyrini değiştirecek cinsten.

İŞTE MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASINDAKİ FETÖ'CÜLER

1- Cemalettin Demircioğlu: Olayı yöneten dönemin Göksun Kaymakamı

2- Davut Uçum: Helikopterden cihazı söken kara pilot yüzbaşı

3- Aydın Özsıcak: Helikopterden cihazı söken astsubay

4- Recep Ercan: Helikopter kaza kırım heyet üyesi başçavuş

5- Nusret Memiş: Helikopterden cihazın sökülme görüntülerindeki astsubay

6- Ali Armağan: Helikopterin düşmesine neden olan HH721 iz No’lu F4 Jet silahçısı

7- Savaş Baysal: Arama-kurtarmada görevli yüzbaşı

8- Alparslan Nazioğlu: Çağrı adı Şart 41 olan arama-kurtarmaya giden helikopter mürettebatı

9- Mustafa Acar: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama kurtarma mürettebatı (pilot)

10- Fatih Gümüşyaka: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı

11- Tolga Soyalkın: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı

12- Murat Uçur: Çağrı Şark 44 helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı

13- Mehmet Sağlam: 12309 No’lu helikopter mürettebatı pilot

14- Selim Hakan Taş: 12309 No’lu helikopter mürettebatı arama-kurtarma ekibinden

15- Umut Taşçı: 14302 No’lu helikopter uçuş teknisyeni mürettebatı

16- Halil Gül: 29 Mart 2009’da arama-kurtarma ekibinde pilot

17- Yaşar Kalkan: TİB’deki Jandarma temsilcisi binbaşı

18- Dursun Özmen: Kaza sonrası yer tespiti konusunda kirli bilgi yayan Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü’ndeki Emniyet Amiri

19- İsmail Duman: Kirli bilgi yayılmasında istişare yapılan Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü

20- Ali Poyraz: Kaza sonrası istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda şube müdürü

21- Tamer Bülent Demirel: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda şube müdürü

22- Mehmet Karatekin: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Ankara İstihbarat Şube Müdürü

23- Ali Kırcılı: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Kahramanmaraş İstihbarat Şube’de komiser yardımcısı

24- Bahtiyar Peşter: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Yozgat İstihbarat Şube Müdürü

25- Ahmet Ümit Seçgin: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Emniyet Amiri

26- Ramazan Akyürek: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanı

27- Recep Güven: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı

28- Gürsel Aktepe: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda S Şube Müdürü

29- Hüseyin Keskinkılıç: TİB Emniyet temsilcisi, baz tespiti koordinatlarını veren Emniyet Amiri

30- Abdullah Önder: Yazıcıoğlu dosyasının üstünün kapatılmasında itiraflarda bulunan FETÖ’cü imam

31- Mehmet Durakoğlu: Yazıcıoğlu dosyasının üstünün kapatılmasında rol oynayan il imamı

32- Ali Eryılmaz: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

33- İsmail Güneç: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

34- Murat Güler: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

35- Abdulvahap Yüzgeç: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

36- Mehmet Şahin Çelik: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

37- Mehmet Kocatürk: Olayla ilgili toplantılara katılan örgütün Gaziantep bölge sorumlusu

38- Barbaros Kocakurt: Dosyanın üstünün kapatılması konusunda toplantılara katılan Türkiye imamı

39- Turan Canpolat: Toplantılara katılan Gaziantep hukuk dernekleri sorumlusu

40- Mustafa Atalar: örgüt üyesi olan helikopterden cihazları söken Davut Uçum ve Aydın Özsıcak’ın avukatı

41- Kamil Bakum: Toplantılara katılan 19 ilin bağlı olduğu örgütün ‘Gaziantep büyük bölge’ sorumlusu

42- Halil Kayış: Toplantılara katılan Malatya bölge avukat sorumlusu

43- Bayram Çetin: Dosyanın üzerinin kapatılması sonrası toplantılara katılan örgüt üyesi

44- Onur İnce: Helikopterin radarı ile ilgili rapor hazırlayan TÜBİTAK personeli

45- Ahmet Tiftik: Radarla ilgili bilirkişi raporu hazırlayan kişilerden

46- Şeref Gürkan: Malatya’da Yazıcıoğlu dosyasına bakan örgüt üyesi savcı

47- Özden Doğan: Malatya’da Yazıcıoğlu dosyasına bakan örgüt üyesi savcı

48- S.Y. : Adı FETÖ’cü olarak ifadede geçen, hakkında takipsizlik kararı verilen, Kahramanmaraş’ta Yazıcıoğlu ile ilgili hazırlanan son iddianamenin soruşturmasını yürüten savcı

9- İbrahim Tatlı: Kahramanmaraş otopsi heyeti zabıt kâtibi

50- Ramazan Karanfil: Kahramanmaraş otopsi heyeti Adli Tıp uzmanı

51- Ahmet Sadi Çağdır: İstanbul Adli Tıp uzmanı