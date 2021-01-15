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    Muhsin Yazıcıoğlu davasında dosyaya giren FETÖ'cülerin isim listesi

    Muhsin Yazıcıoğlu davasında dosyaya giren FETÖ'cülerin isim listesi

    Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen davada FETÖ'cü Kemal Bakum'un 150 sayfalık itirafları davanın boyutunu değiştirmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 09:12
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    Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüphelin ölümüne ilişkin devam eden davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma derinleştikçe olayın içindeki FETÖ'cüler bir bir ortaya çıkmaya başladı.

    FETÖ'nün 19 ilden sorumlu mahrem imamı Kamil Bakum'un İstanbul'da yakalandıktan sonra verdiği 150 sayfalık ifade davanın seyrini değiştirecek cinsten.

    İŞTE MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASINDAKİ FETÖ'CÜLER

    1- Cemalettin Demircioğlu: Olayı yöneten dönemin Göksun Kaymakamı

    2- Davut Uçum: Helikopterden cihazı söken kara pilot yüzbaşı

    3- Aydın Özsıcak: Helikopterden cihazı söken astsubay

    4- Recep Ercan: Helikopter kaza kırım heyet üyesi başçavuş

    5- Nusret Memiş: Helikopterden cihazın sökülme görüntülerindeki astsubay

    6- Ali Armağan: Helikopterin düşmesine neden olan HH721 iz No’lu F4 Jet silahçısı

    7- Savaş Baysal: Arama-kurtarmada görevli yüzbaşı

    8- Alparslan Nazioğlu: Çağrı adı Şart 41 olan arama-kurtarmaya giden helikopter mürettebatı

    9- Mustafa Acar: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama kurtarma mürettebatı (pilot)

    10- Fatih Gümüşyaka: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı

    11- Tolga Soyalkın: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı

    12- Murat Uçur: Çağrı Şark 44 helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı

    13- Mehmet Sağlam: 12309 No’lu helikopter mürettebatı pilot

    14- Selim Hakan Taş: 12309 No’lu helikopter mürettebatı arama-kurtarma ekibinden

    15- Umut Taşçı: 14302 No’lu helikopter uçuş teknisyeni mürettebatı

    16- Halil Gül: 29 Mart 2009’da arama-kurtarma ekibinde pilot

    17- Yaşar Kalkan: TİB’deki Jandarma temsilcisi binbaşı

    18- Dursun Özmen: Kaza sonrası yer tespiti konusunda kirli bilgi yayan Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü’ndeki Emniyet Amiri

    19- İsmail Duman: Kirli bilgi yayılmasında istişare yapılan Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü

    20- Ali Poyraz: Kaza sonrası istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda şube müdürü

    21- Tamer Bülent Demirel: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda şube müdürü

    22- Mehmet Karatekin: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Ankara İstihbarat Şube Müdürü

    23- Ali Kırcılı: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Kahramanmaraş İstihbarat Şube’de komiser yardımcısı

    24- Bahtiyar Peşter: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Yozgat İstihbarat Şube Müdürü

    25- Ahmet Ümit Seçgin: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Emniyet Amiri

    26- Ramazan Akyürek: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanı

    27- Recep Güven: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı

    28- Gürsel Aktepe: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda S Şube Müdürü

    29- Hüseyin Keskinkılıç: TİB Emniyet temsilcisi, baz tespiti koordinatlarını veren Emniyet Amiri

    30- Abdullah Önder: Yazıcıoğlu dosyasının üstünün kapatılmasında itiraflarda bulunan FETÖ’cü imam

    31- Mehmet Durakoğlu: Yazıcıoğlu dosyasının üstünün kapatılmasında rol oynayan il imamı

    32- Ali Eryılmaz: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

    33- İsmail Güneç: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

    34- Murat Güler: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

    35- Abdulvahap Yüzgeç: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

    36- Mehmet Şahin Çelik: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi

    37- Mehmet Kocatürk: Olayla ilgili toplantılara katılan örgütün Gaziantep bölge sorumlusu

    38- Barbaros Kocakurt: Dosyanın üstünün kapatılması konusunda toplantılara katılan Türkiye imamı

    39- Turan Canpolat: Toplantılara katılan Gaziantep hukuk dernekleri sorumlusu

    40- Mustafa Atalar: örgüt üyesi olan helikopterden cihazları söken Davut Uçum ve Aydın Özsıcak’ın avukatı

    41- Kamil Bakum: Toplantılara katılan 19 ilin bağlı olduğu örgütün ‘Gaziantep büyük bölge’ sorumlusu

    42- Halil Kayış: Toplantılara katılan Malatya bölge avukat sorumlusu

    43- Bayram Çetin: Dosyanın üzerinin kapatılması sonrası toplantılara katılan örgüt üyesi

    44- Onur İnce: Helikopterin radarı ile ilgili rapor hazırlayan TÜBİTAK personeli

    45- Ahmet Tiftik: Radarla ilgili bilirkişi raporu hazırlayan kişilerden

    46- Şeref Gürkan: Malatya’da Yazıcıoğlu dosyasına bakan örgüt üyesi savcı

    47- Özden Doğan: Malatya’da Yazıcıoğlu dosyasına bakan örgüt üyesi savcı

    48- S.Y. : Adı FETÖ’cü olarak ifadede geçen, hakkında takipsizlik kararı verilen, Kahramanmaraş’ta Yazıcıoğlu ile ilgili hazırlanan son iddianamenin soruşturmasını yürüten savcı

    9- İbrahim Tatlı: Kahramanmaraş otopsi heyeti zabıt kâtibi

    50- Ramazan Karanfil: Kahramanmaraş otopsi heyeti Adli Tıp uzmanı

    51- Ahmet Sadi Çağdır: İstanbul Adli Tıp uzmanı

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