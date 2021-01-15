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- Muhsin Yazıcıoğlu davasında dosyaya giren FETÖ'cülerin isim listesi
Muhsin Yazıcıoğlu davasında dosyaya giren FETÖ'cülerin isim listesi
- Haber Merkezi
- 15.01.2021 - 08:53
- Güncelleme : 15.01.2021 - 09:12
Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüphelin ölümüne ilişkin devam eden davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma derinleştikçe olayın içindeki FETÖ'cüler bir bir ortaya çıkmaya başladı.
FETÖ'nün 19 ilden sorumlu mahrem imamı Kamil Bakum'un İstanbul'da yakalandıktan sonra verdiği 150 sayfalık ifade davanın seyrini değiştirecek cinsten.
İŞTE MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASINDAKİ FETÖ'CÜLER
1- Cemalettin Demircioğlu: Olayı yöneten dönemin Göksun Kaymakamı
2- Davut Uçum: Helikopterden cihazı söken kara pilot yüzbaşı
3- Aydın Özsıcak: Helikopterden cihazı söken astsubay
4- Recep Ercan: Helikopter kaza kırım heyet üyesi başçavuş
5- Nusret Memiş: Helikopterden cihazın sökülme görüntülerindeki astsubay
6- Ali Armağan: Helikopterin düşmesine neden olan HH721 iz No’lu F4 Jet silahçısı
7- Savaş Baysal: Arama-kurtarmada görevli yüzbaşı
8- Alparslan Nazioğlu: Çağrı adı Şart 41 olan arama-kurtarmaya giden helikopter mürettebatı
9- Mustafa Acar: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama kurtarma mürettebatı (pilot)
10- Fatih Gümüşyaka: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı
11- Tolga Soyalkın: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı
12- Murat Uçur: Çağrı Şark 44 helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı
13- Mehmet Sağlam: 12309 No’lu helikopter mürettebatı pilot
14- Selim Hakan Taş: 12309 No’lu helikopter mürettebatı arama-kurtarma ekibinden
15- Umut Taşçı: 14302 No’lu helikopter uçuş teknisyeni mürettebatı
16- Halil Gül: 29 Mart 2009’da arama-kurtarma ekibinde pilot
17- Yaşar Kalkan: TİB’deki Jandarma temsilcisi binbaşı
18- Dursun Özmen: Kaza sonrası yer tespiti konusunda kirli bilgi yayan Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü’ndeki Emniyet Amiri
19- İsmail Duman: Kirli bilgi yayılmasında istişare yapılan Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü
20- Ali Poyraz: Kaza sonrası istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda şube müdürü
21- Tamer Bülent Demirel: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda şube müdürü
22- Mehmet Karatekin: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Ankara İstihbarat Şube Müdürü
23- Ali Kırcılı: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Kahramanmaraş İstihbarat Şube’de komiser yardımcısı
24- Bahtiyar Peşter: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Yozgat İstihbarat Şube Müdürü
25- Ahmet Ümit Seçgin: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Emniyet Amiri
26- Ramazan Akyürek: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanı
27- Recep Güven: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı
28- Gürsel Aktepe: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda S Şube Müdürü
29- Hüseyin Keskinkılıç: TİB Emniyet temsilcisi, baz tespiti koordinatlarını veren Emniyet Amiri
30- Abdullah Önder: Yazıcıoğlu dosyasının üstünün kapatılmasında itiraflarda bulunan FETÖ’cü imam
31- Mehmet Durakoğlu: Yazıcıoğlu dosyasının üstünün kapatılmasında rol oynayan il imamı
32- Ali Eryılmaz: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi
33- İsmail Güneç: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi
34- Murat Güler: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi
35- Abdulvahap Yüzgeç: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi
36- Mehmet Şahin Çelik: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi
37- Mehmet Kocatürk: Olayla ilgili toplantılara katılan örgütün Gaziantep bölge sorumlusu
38- Barbaros Kocakurt: Dosyanın üstünün kapatılması konusunda toplantılara katılan Türkiye imamı
39- Turan Canpolat: Toplantılara katılan Gaziantep hukuk dernekleri sorumlusu
40- Mustafa Atalar: örgüt üyesi olan helikopterden cihazları söken Davut Uçum ve Aydın Özsıcak’ın avukatı
41- Kamil Bakum: Toplantılara katılan 19 ilin bağlı olduğu örgütün ‘Gaziantep büyük bölge’ sorumlusu
42- Halil Kayış: Toplantılara katılan Malatya bölge avukat sorumlusu
43- Bayram Çetin: Dosyanın üzerinin kapatılması sonrası toplantılara katılan örgüt üyesi
44- Onur İnce: Helikopterin radarı ile ilgili rapor hazırlayan TÜBİTAK personeli
45- Ahmet Tiftik: Radarla ilgili bilirkişi raporu hazırlayan kişilerden
46- Şeref Gürkan: Malatya’da Yazıcıoğlu dosyasına bakan örgüt üyesi savcı
47- Özden Doğan: Malatya’da Yazıcıoğlu dosyasına bakan örgüt üyesi savcı
48- S.Y. : Adı FETÖ’cü olarak ifadede geçen, hakkında takipsizlik kararı verilen, Kahramanmaraş’ta Yazıcıoğlu ile ilgili hazırlanan son iddianamenin soruşturmasını yürüten savcı
9- İbrahim Tatlı: Kahramanmaraş otopsi heyeti zabıt kâtibi
50- Ramazan Karanfil: Kahramanmaraş otopsi heyeti Adli Tıp uzmanı
51- Ahmet Sadi Çağdır: İstanbul Adli Tıp uzmanı