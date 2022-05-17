Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması Erol Yıldız defnedildi

İterek çalıştırmak istediği otomobilinin altında kalarak hayatını kaybeden Erol Yıldız, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Bir dönem BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan 49 yaşındaki Erol Yıldız, tanık olarak dinlenmesi beklenen davaya bir hafta kala yaşamını yitirmişti.

Ankara Keçiören'deki site otoparkında bozulan otomobilini çalıştırmayı deneyen Yıldız, geriye doğru kayan aracın altında kalmıştı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Meclis Koruma Daire Başkanlığı’nda görev yapan polis memuru evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın cenazesi, dün öğle saatlerinde yapılan otopsinin ardından saat 17.00 sıralarında memleketi Kırşehir'in Akçakent ilçesi Tepefakılı köyüne getirildi. Bir süre köyde kalan cenaze, detaylı otopsi için yeniden Ankara'ya götürüldü. Yapılan detaylı otopsinin ardından Yıldız'ın cenazesi yeniden köyüne gönderildi.

Tepefakılı Köyü Sosyal Tesisleri’nde Erol Yıldız için cenaze töreni düzenlendi. Törene; yakınları, TBMM Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız, köy mezarlığında toprağa verildi.

Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı: Şüpheler var

Cenazeye katılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Hakkı Öznur, "Erol Yıldız kardeşimiz üzerimizde hakkı ve emeği çok olan bir kardeşimizdir. Vatanına, milletine, devletine bağlı bir kardeşimizdir. Dün elim bir olay neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Şehit liderimiz cennet mekanında Muhsin başkanla birliktedir. Biz elim olayla ilgili kamuoyuna yansıyan gelişmeler var. Biz bu sürecin yakından takipçisiyiz. Bizler camia olarak elim olayla ilgili gelişmelerin takipçisiyiz. Tabii şüphe ve kuşkular var. Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açmasını doğru buluyoruz." dedi.