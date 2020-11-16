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    Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı

    Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, mahkemeye gönderildi.
    • AA
    • 16.11.2020 - 10:27
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 11:14
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    Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı

    Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

    Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

    MAHKEMEYE SUNULDU

    Helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

    Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, olayın bir an önce aydınlatılmasını istediklerini belirterek, adaletin hızlı davranması gerektiğini söyledi.

    Muhsin Yazıcıoğlu nun ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı #1

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