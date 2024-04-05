Muhtar adaylığından çekilmişti: Diyarbakırlı model DEM Parti kutlamalarında Diyarbakır'da ölüm tehditleri aldığını söyleyerek muhtar adaylığından çekilen model Simurg Sarsılmaz, DEM Parti bayrağıyla kutlamalara katıldı.

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Yerel seçim sürecinde siyasetin yoğun gündemi Diyarbakır'dan yansıyan bir muhtar adaylığıyla renklenmişti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi'nde yaşayan model Simurg Sarsılmaz, muhtar adayı olduğunu duyurdu.

4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz, ölüm tehditleri aldığını söyleyerek muhtar adaylığından çekildi.

Ölüm tehditleri aldığını söyleyerek adaylıktan çekildi

İlaçlarla ayakta durduğunu söyleyen Sarsılmaz, "Çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

Yaşananların ardından Simurg Sarsılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

DEM Parti bayrağıyla kutlamalara katıldı

Sarsılmaz, Diyarbakır'da DEM Parti'nin belediye seçimlerini kazanması sonrası kutlama yaptığı bir fotoğrafı paylaştı.

'Sindirilmiş' ve 'korkutulmuş' yorumları yapılan Sarsılmaz'ın o fotoğrafı, sosyal medyada tartışma konusu oldu.