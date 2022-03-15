Petrol
100.18
-6.29%
Euro
16.10
-0.56%
Dolar
14.70
-0.55%
Altın
908.54
-2.09%
Borsa
2079
-0.44%
Bitcoin
582.081
1.07%
BTXN Coin
39.02
1.00%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Muhtar maaşlarını asgari ücrete eşitleyecek teklif TBMM'ye geliyor

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'ye bu hafta sunulacak 23 maddelik kanun teklifinin içinde, muhtarların maaşlarını 4 bin 253 liraya yükseltecek bir düzenlemenin de bulunduğunu söyledi.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 21:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muhtar maaşlarını asgari ücrete eşitleyecek teklif TBMM'ye geliyor

    TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

    Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhalefet partilerince, muhtarların sorunlarına yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

    MUHTAR MAAŞLARI 4 BİN 253 LİRA OLUYOR

    Bu hafta TBMM'ye yapılacak teklif içinde muhtarlara yönelik de bir madde bulunacağını söyleyen Elitaş, "Muhtarlarımızın asgari ücret kadar maaş almaları AK Parti iktidarları döneminde gerçekleşti. Yaptığımız çalışma çerçevesinde muhtemelen bu hafta sonunda inşallah 23 maddelik bir kanun teklifi vereceğiz. Bu teklifin içerisinde muhtarlarımızın 4 bin 253 lira maaş alacağına yönelik düzenleme var." dedi.

    CUMHURBAŞKANI'NIN MUHTARLARA MÜJDESİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen 51. Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada muhtarlara bu müjdeyi vermişti.

    Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.

    Muhtar maaşlarını asgari ücrete eşitleyecek teklif TBMM ye geliyor #1

    Muhtar maaşlarını asgari ücrete eşitleyecek teklif TBMM ye geliyor #2

     


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Emmanuel Macron'un dikkat çeken havacı kıyafeti
    Dünya

    Emmanuel Macron'un dikkat çeken havacı kıyafeti

    Japonya'da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali
    Dünya

    Japonya'da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali

    Görüş Bildir