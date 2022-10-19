Muhtarlar Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri!

Muhtarlar Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri!

Her yıl ekim ayında kutlanan Muhtarlar Günü için hazırlıklar devam ediyor. Peki Muhtarlar Günü ne zaman? Hangi gün? İşte 2022 Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri...

2015 yılından itibaren her yıl ekim ayında Muhtarlar Günü kutlanıyor. Köy ve mahallelerin yönetiminde bulunan muhtarlar için kutlama mesajları atılıyor.

Muhtarlık Günü mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı.

Muhtarlık Günü'nde bulunduğu mahalle ve köydeki muhtarların gününü tebrik edip, kutlamak isteyenler Muhtarlar Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor.

Peki Muhtarlar Günü ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

Muhtarlar Günü ne zaman?

19 Ekim'in Muhtarlar Günü ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."

Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri

Devletimiz ve Milletimiz arasında gönül köprüleri kuran, demokrasimizin temel yapı taşı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum..

Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.

Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.

Mahalli idarelerimizin temel taşı olan Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine huzurlu bir ömür diliyorum.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.