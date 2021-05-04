Muhtarlar ne zaman aşı randevusu alabilecek? Covid-19 aşı randevu ekranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarların öncelikli olarak aşılanacağını belirtmişti. Sağlık Bakanı Koca, muhtarların aşılama takvimine ilişkin bilgi verdi. Peki, Muhtarlar ne zaman aşı olacak?

Geçiğimiz hafta yapılan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs pandemisi sürecinde yoğun mesai harcayan ve virüsü kapma olasılığı oldukça yüksek olan mahalle muhtarlarının öncelikli olarak aşılanacağını belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de gerçekleştirilen Bölgesel Değerlendirme Toplantısı'nda, muhtarların aşılama takvimine işikin bilgi verdi.

Bunun üzerine, muhtarlar ne zaman aşı randevusu alabilecek sorusu gündeme geldi.

Peki, Muhtarlar ne zaman aşı olacak? Muhtarlar ne zaman randevusu alabilecek? İşte, Covid-19 aşı randevu ekranı..

MUHTARLAR NE ZAMAN AŞI RANDEVUSU ALABİLECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de gerçekleştirilen Bölgesel Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

"Muhtarların aşılama programı ne durumda?'' sorusuna yanıt veren Bakan Koca, muhtarlara teşekkür ederek, "Muhtarlarımız özellikle salgın döneminde olağanüstü gayret gösterdiler. Yer yer bizim filyasyon ekiplerimizde bile yer aldılar. Muhtarlarımıza bu anlamda gayret ve çabaları için teşekkür ediyorum. Bugün işlenmeye başlandı. Yarından itibaren bütün muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak. İsteyen yarından itibaren randevusunu alabilir." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama doğrultusunda muhtarlar, bugünden itibaren aşı randevusu alıp aşılarını olabilecek.

MUHTAR AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.



Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' ve ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ



