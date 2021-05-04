Koronavirüs salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen muhtarlara ilk doz aşıları yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Edirne'de muhtarların bugünden itibaren aşı randevularını alabileceğini açıkladı.

Bu kapsamda, randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen muhtarlara koronavirüs aşılarının birinci dozu yapıldı.

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Muhtarı İbrahim Güler, randevu alırken BioNTech aşısını tercih ettiğini, hastaneye gelmesinin ardından kolaylıkla aşısını olduğunu söyledi.

MUHTARLAR AŞILANMAYA BAŞLADI

Güler, muhtarlar olarak bütün devlet kurumları gibi koronavirüs salgınıyla mücadelede yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, "Filyasyon ekiplerine destek veriyoruz. İzolasyondaki vatandaşların evlerinde durup durmadıklarını kontrol ediyoruz, onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Esnafımızın kurallara uymasını sağlıyoruz." dedi.

Birçok kişiyle görüştüklerini, bunun da hastalık riski oluşturduğunu ifade eden Güler, aşılamada muhtarlara öncelik tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhtarlara koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı ViDEO

"NORMAL HAYATA DÖNMEMİZİN EN BÜYÜK ETKENİ AŞI"

Güler, koronavirüsle mücadelede aşılamanın önemine işaret ederek, "Kovid-19 salgınının bitmesinin ve normal hayata dönmemizin en büyük etkeninin aşı olduğunu düşünüyorum. Sırası gelen vatandaşlarımız aşısını olsun ki bir an önce bu kapanmalar bitsin, normal bir hayata dönelim. Herkes rahatlasın, bütün dünya rahatlasın." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN MUHTARLARA AŞI ISRARI SON BULDU

Öte yandan muhtarların aşılanmaya başlaması CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu, muhtarlara aşıda önceliğin verilmesi talebinde bulunmuştu.

"Muhtarlara aşı yaptırın kardeşim. Muhtara görev veriyorsun, mahalle mahalle, sokak sokak geziyor. Ama aşıya gelince yok." diyen Kılıçdaroğlu'nun bu ısrarı son bulmuş oldu.