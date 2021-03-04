Muhtarlık seçimleri ne zaman yapılacak? Muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ne zaman?

Muhtarlık seçimleri ne zaman yapılacak? Muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ne zaman?

İçişleri Bakanlığı tarafından muhtarlık seçimleri ile ilgili bir genelge yayımlanmasının ardından muhtarlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı yönündeki araştırmalar hız kazandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Seçim Kurulunun talebi doğrultusunda valiliklere genelge gönderildi.

Bunun üzerine muhtarlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, ''Muhtarlık seçimleri ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, muhtarlık seçimleri ne zaman yapılacak? Muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ne zaman?

MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenler, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.